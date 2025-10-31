Palermo – Pescara, arbitra Zanotti: due precedenti con i rosanero
Sarà Andrea Zanotti della sezione di Rimini l’arbitro designato per Palermo – Pescara, gara valida per l’11a giornata di Serie B, in programma sabato 1 novembre alle ore 19.30 al “Renzo Barbera”. Si tratterà del terzo incrocio con i rosanero.
Zanotti ha arbitrato le due gare di Coppa Italia che il Palermo ha giocato in questa stagione. Il bilancio è quindi di una vittoria ai rigori contro la Cremonese e una sconfitta sul campo dell’Udinese, che è costata l’eliminazione dei rosanero dalla competizione.
Completano la designazione Capaldo e Luciani come assistenti e Turrini come quarto uomo. Al Var ci sarà Volpi, mentre come Avar è stato scelto Gualtieri.
La designazione completa
PALERMO – PESCARA Sabato 1/11 h. 19:30
ZANOTTI
CAPALDO – LUCIANI
IV: TURRINI
VAR: VOLPI
AVAR: GUALTIERI