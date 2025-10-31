Palermo - Pescara, arbitra Zanotti: due precedenti con i rosanero ​​

Sarà Andrea Zanotti della sezione di Rimini l’arbitro designato per Palermo – Pescara, gara valida per l’11a giornata di Serie B, in programma sabato 1 novembre alle ore 19.30 al “Renzo Barbera”. Si tratterà del terzo incrocio con i rosanero.

Zanotti ha arbitrato le due gare di Coppa Italia che il Palermo ha giocato in questa stagione. Il bilancio è quindi di una vittoria ai rigori contro la Cremonese e una sconfitta sul campo dell’Udinese, che è costata l’eliminazione dei rosanero dalla competizione.

Completano la designazione Capaldo e Luciani come assistenti e Turrini come quarto uomo. Al Var ci sarà Volpi, mentre come Avar è stato scelto Gualtieri.







La designazione completa

PALERMO – PESCARA Sabato 1/11 h. 19:30

ZANOTTI

CAPALDO – LUCIANI

IV: TURRINI

VAR: VOLPI

AVAR: GUALTIERI

