Palermo – Pescara, arbitra Zanotti: due precedenti con i rosanero

Redazione 31/10/2025 12:21

Sarà Andrea Zanotti della sezione di Rimini l’arbitro designato per PalermoPescara, gara valida per l’11a giornata di Serie B, in programma sabato 1 novembre alle ore 19.30 al “Renzo Barbera”. Si tratterà del terzo incrocio con i rosanero.

Zanotti ha arbitrato le due gare di Coppa Italia che il Palermo ha giocato in questa stagione. Il bilancio è quindi di una vittoria ai rigori contro la Cremonese e una sconfitta sul campo dell’Udinese, che è costata l’eliminazione dei rosanero dalla competizione.

Completano la designazione Capaldo e Luciani come assistenti e Turrini come quarto uomo. Al Var ci sarà Volpi, mentre come Avar è stato scelto Gualtieri.



La designazione completa

PALERMO – PESCARA Sabato 1/11 h. 19:30

ZANOTTI

CAPALDO – LUCIANI

IV:      TURRINI

VAR:   VOLPI

AVAR:    GUALTIERI

