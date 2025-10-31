Pescara, Vivarini: "Dobbiamo avere lo spirito di andare a Palermo e giocarcela alla morte" ​​

Vincenzo Vivarini, allenatore del Pescara, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Palermo. Il tecnico ha parlato delle difficoltà di una trasferta contro una squadra ferita dalle due sconfitte di fila.

“Mi aspetto una bella partita, da affrontare nel modo giusto – afferma – . Personalmente, penso che a qualsiasi giocatore piacerebbe giocare in quello stadio e con quella cornice di pubblico. Ci aspettiamo grande intensità da parte loro. Dobbiamo essere bravi in tanti aspetti ma se riusciamo a sistemare alcune problematiche, già avute in partite di questo tipo, possiamo dire la nostra alla grande“.

“Dobbiamo avere lo spirito di andare a Palermo e giocarcela alla morte – continua – . Serve grande coraggio e grande aggressività. Il Palermo è una squadra attrezzatissima e con valori di livello alto. Chiunque sceglieranno davanti saranno attaccanti di livello per la categoria. Dobbiamo proseguire con le prestazioni che stiamo facendo, cercando di migliorare di partita in partita”.







