Juve Stabia – Palermo, trasferta vietata ai tifosi siciliani

Ancora una trasferta vietata per i tifosi residenti in Provincia di Palermo. Il Prefetto di Napoli ha disposto il divieto per quanto riguarda la partita tra Juve Stabia e Palermo, valida per l’11a giornata di Serie B e in programma sabato 8 novembre al Menti di Castellammare di Stabia.

Non è la prima volta in stagione che la trasferta viene vietata ai residenti siciliani: anche contro Catanzaro e Sudtirol il settore ospiti è rimasto chiuso.

Il comunicato

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per l’incontro di calcio “Juve Stabia – Palermo”, valido per il campionato nazionale 2025/26 di serie B, in programma sabato 8 novembre 2025, presso lo stadio “R. Menti” di Castellammare di Stabia”, la seguente prescrizione







• divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Palermo.

Il provvedimento è stato adottato, su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive e conforme parere della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie.

