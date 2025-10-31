Serie C Girone C, 12a giornata: il Catania sfida la Casertana in trasferta
La 12a giornata del Girone C di Serie C si apre con la sfida tra il Catania e la Casertana. Domenica le altre siciliane: il Trapani gioca sul difficile campo del Crotone, mentre il Siracusa affronta in trasferta il Giugliano allenato da Eziolino Capuano.
LE PARTITE
Venerdì 31 ottobre
Casertana – Catania: ore 20.30
Picerno – Cavese: ore 20.30
Sabato 1 novembre
Altamura – Cosenza: ore 14.30
Audace Cerignola – Atalanta U23: ore 14.30
Casarano – Monopoli: ore 14.30
Domenica 2 novembre
Crotone – Trapani: ore 14.30
Potenza – Foggia: ore 14.30
Giugliano – Siracusa: ore 17.30
Latina – Salernitana: ore 17.30
Benevento – Sorrento: ore 20.30