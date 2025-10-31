Serie C Girone C, 12a giornata: il Catania sfida la Casertana in trasferta ​​

Redazione 31/10/2025 11:16

La 12a giornata del Girone C di Serie C si apre con la sfida tra il Catania e la Casertana. Domenica le altre siciliane: il Trapani gioca sul difficile campo del Crotone, mentre il Siracusa affronta in trasferta il Giugliano allenato da Eziolino Capuano.

LE PARTITE

Venerdì 31 ottobre 

Casertana – Catania: ore 20.30



Picerno – Cavese: ore 20.30

Sabato 1 novembre 

Altamura – Cosenza: ore 14.30

Audace Cerignola – Atalanta U23: ore 14.30

Casarano – Monopoli: ore 14.30

Domenica 2 novembre 

Crotone – Trapani: ore 14.30

Potenza – Foggia: ore 14.30

Giugliano – Siracusa: ore 17.30

Latina – Salernitana: ore 17.30

Benevento – Sorrento: ore 20.30

