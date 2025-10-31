CorSport – “Palermo, ora Inzaghi aspetta il vero Gomes”

Si ricerca il “vero” Claudio Gomes. L’involuzione del Palermo è attribuibile in particolare ai meccanismi di un collettivo che, nelle ultime partite, sta attraversando una crisi d’identità; tuttavia, non vi è dubbio che la flessione dei rosanero sia anche conseguenza delle prestazioni individuali. Pippo Inzaghi necessita dei suoi elementi migliori e Gomes rappresenta certamente uno di questi.

La sua performance di martedì contro il Monza, nella prima presenza da titolare in casa in questa stagione, riflette lo stato di difficoltà attuale. Qual è la situazione del centrocampista francese venticinquenne? Gomes, che con 108 presenze ufficiali ha superato Ilicic nella classifica degli stranieri rosanero con più apparizioni, appare al momento lontano dal giocatore brillante ammirato negli ultimi anni. È un elemento chiave del centrocampo e prezioso soprattutto come uomo di rottura per l’equilibrio della squadra.

Aveva abituato tutti a livelli di rendimento molto superiori rispetto all’attuale fase ed è proprio per questo motivo che desta preoccupazione il suo calo in questa prima parte di stagione, in cui finora non ha raggiunto la centralità acquisita nel recente passato. Ha certamente margini di miglioramento. Così riporta il Corriere dello Sport.





