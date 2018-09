Il calvario per il Catania non è ancora finito. Il no del Tar al ricorso passa la palla al Tribunale Federale Nazionale che dovrà prendere una decisione definitiva sul caos attorno alla Serie B.

PALERMO, IL TAR RESPINGE L’ISTANZA CAUTELARE

L’avvocato degli etnei, Giuseppe Gitto, intervistato per La Sicilia, ha commentato: “Non ci sarà altra via che il risarcimento. I danni stimati sono superiori ai dieci milioni di euro. Ogni società dovrà quindi essere risarcita, un danno enorme che metterà in crisi il sistema calcio in Italia, anzi forse rappresenterà il colpo mortale“.

IL PALERMO CHIEDERÀ UN RISARCIMENTO MILIONARIO

Anche Lo Monaco ha confermato che il Catania andrà fino in fondo alla ricerca di giustizia e del rispetto delle regole che sono state stravolte con il format a 19 squadre.

SERIE B, CAOS SENZA FINE

Intanto la squadra, agli ordini del tecnico Sottil, sta preparando la trasferta di Rende, in programma il 29 settembre alle ore 16.30, primo impegno in campionato per gli etnei dopo i vari rinvii. Il Tfn, però, potrebbe bloccare anche questa gara.