MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Catania inizia il ritiro. Ieri 26 rosazzurri si sono radunati a Torre del Grifo per sostenere i primi allenamenti nonostante le difficoltà economiche vissute in questi mesi. Dopo “lo sforzo” per salvare la società, Sigi si ritrova ad affrontare un nuovo anno che non sarà privo di difficoltà.

A tal proposito l’avvocato Giovanni Ferraù terrà una conferenza stampa venerdì mattina per parlare di futuro e fare il punto sulla situazione. Sarebbero infatti in corso contatti con eventuali soci che potrebbero sostenere il club.

Spazio anche al mercato. Maurizio Pellegrino avrà un bel da fare per costruire una squadra in un momento economico incerto. I due scelti per l’attacco – secondo quanto riportato da La Sicilia – sono Ceccarelli e Russini: il primo è arrivato, il secondo è prossimo alla chiusura (oggi potrebbe arrivare l’annuncio). Inoltre, il club etneo segue con attenzione il classe 2002 Edoardo Bove (scuola Roma) e piace anche il Perrotta su cui c’è l’interesse del Palermo. In uscita Dall’Oglio e Silvestri.

LEGGI ANCHE

PALERMO, NIENTE AMICHEVOLE CON L’EQUIPE CAMPANIA. RIENTRA BROH