Prosegue il ritiro del Palermo a San Gregorio Magno con Giacomo Filippi che ieri ha aperto “una breccia” tra gli esuberi aggregando Broh alla squadra. Questo il tema del Giornale di Sicilia di oggi nel servizio di Benedetto Giardina.

Il centrocampista era considerato in uscita insieme a Somma, Crivello e Saraniti. Invece questi ultimi hanno lavorato a parte con il solito programma differenziato, mentre Broh si è unito al resto della squadra e ha partecipato alla preparazione.

Domani il primo vero test dei rosa in campo, ma salta l’amichevole con l’equipe Campania: la formazione locale aveva annunciato l’incontro su Facebook e il club rosa si era anche messo a disposizione per sottoporre gli avversari ai tamponi ma per questi, per questioni organizzative non procederanno con il test.

