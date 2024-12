Catania, De Rose: “Entusiasta di lottare per questi colori. Non abbiamo più alibi”

“Sono entusiasta di essere tornato a lottare per questi colori”. Sono le sensazioni dell’ex Palermo Francesco De Rose, ora al Catania, tornato in campo col Taranto dopo un brutto infotunio. Queste le parole a Telecolor.

“Non avevo mai provato ciò che ho vissuto in questi due mesi e mezzo – ha detto -. Ringrazio chi mi è stato vicino in questo periodo molto difficile per me. Se la partita contro il Taranto è quella del mio nuovo inizio, allora è stato un buon inizio”.

“Con il mister ci conosciamo bene. So tutto su questo fronte e questo mi avvantaggia. Io darò tutto per questa causa, sento di avere una responsabilità. Voglio riportare il Catania dove merita di stare. Non abbiamo più alibi. Siamo forti”.