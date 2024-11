Catania, Faggiano: “Certi attacchi mi rendono triste. Stiamo costruendo”

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Catania, è stato intervistato per il quotidiano “La Sicilia”, e ha parlato del momento della squadra, reduca dalla vittoria nel derby col Trapani che ha risollevato un po’ l’umore dell’ambiente.

“I giocatori tengono alla maglia, ai tifosi che incitano – afferma – . I genitori dei calciatori vengono da fuori e restano incantati dal tifo di curve e tribune. Questo comporta maggiore impegno da parte nostra, maggiori aspettative da parte della città. Il futuro? Stiamo cercando di costruire ad ogni livello, io rispondo della parte tecnica e ribadisco che da questa prospettiva vedo una società che sta costruendo. Certi attacchi che sento mi rendono triste”.

“Voglio sottolineare i meriti di tutta la società, tutte le persone che lavorano in questo club – continua – . La gara giocata in casa contro il Trapani non è un nuovo inizio, perché il processo di crescita non si era arrestato, però è molto importante per il nostro cammino”.





