Terzo gol in campionato per Corona, ma il Pontedera viene contestato / VIDEO

Terza rete in campionato per Giacomo Corona, attaccante di proprietà del Palermo in prestito al Pontedera. Il gol del giovane talento, però, non è bastato a evitare la sconfitta: i toscani hanno perso in casa contro la Pianese e sono stati contestati a fine partita.

La sconfitta ha aggravato la situazione del Pontedera, che si trova nei bassifondi della classifica ed è sempre più distante dalle posizioni di centro classifica. I tifosi, già delusi dagli ultimi risultati negativi della squadra e una posizione in campionato che non soddisfa, hanno espresso il loro malcontento a fine partita contestando squadra e la società.

Nonostante il periodo buio della squadra, Corona si sta mettendo in evidenza con prestazioni di buon livello. In campionato ha praticamente giocato sempre titolare (è partito dal primo minuto in dieci occasioni), segnando tre gol.





Corona è al primo ‘vero’ campionato tra i professionisti e sta dimostrando di essere all’altezza. Nonostante le difficoltà della squadra, il suo talento sta emergendo.

