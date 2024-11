Platini ospite in uno Juventus Club nel Messinese: “Sicilia terra meravigliosa”

Grande accoglienza in Sicilia per Michel Platini, icona bianconera degli anni ’80, ospite d’onore dello Juventus Club “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela, nel Messinese.

Platini è stato invitato per celebrare i 40 anni dalla fondazione del club. Commosso dal calore dei tifosi, Platini ha partecipato a una conferenza stampa moderata dalla giornalista Monica Bertini, affiancata da Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, e Salvatore Giglio, storico fotografo ufficiale della Juventus. L’evento, organizzato dal Club di Santa Lucia del Mela e presieduto da Benedetto Merulla, ha riunito centinaia di appassionati.

Platini, visibilmente emozionato, ha ringraziato la Sicilia per l’accoglienza, sottolineando il suo legame con l’Italia, terra d’origine dei suoi nonni. “Ringrazio la Sicilia per l’affetto e per un’accoglienza così calorosa. Sono commosso e felice di essere qui”, ha dichiarato, regalando parole cariche di affetto e riconoscenza al pubblico presente.





Durante l’incontro, il campione ha ricordato con nostalgia i suoi legami con due grandi amici e compagni, Gaetano Scirea e Paolo Rossi, esprimendo ammirazione per l’unicità di ogni calciatore. “Non servono classifiche tra i giocatori – ha spiegato – perché chi scende in campo lo fa per donare gioia ai propri tifosi”.

