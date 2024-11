Sampdoria, lungo infortunio per Bereszynski. Col Palermo out anche Borini

La Sampdoria giocherà contro il Palermo senza giocatori importanti. Oltre all’assenza di Massimo Coda, infatti, tra i blucerchiati si registrano gli infortuni del capitano Bartosz Bereszynski e di Fabio Borini, che salteranno la sfida contro i rosanero.

Bereszynski ha riportato un infortunio durante la sfida di Nations League tra Portogallo e Polonia. Il difensore polacco, pilastro della Sampdoria, ha subito una lesione importante al quadricipite della coscia destra, con il rischio di due o più mesi di stop. Non ci sarà, quindi, contro il Palermo.

Problemi fisici anche per Fabio Borini, che contro il Palermo avrebbe potuto giocare titolare insieme a Gennaro Tutino, vista l’assenza di Coda, ma dovrà saltare la partita. L’attaccante accusa fastidi al polpaccio ed è in dubbio anche per la partita successiva, quella contro il Catanzaro.





