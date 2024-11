Palermo, serve la svolta al “Barbera”: solo due squadre hanno fatto peggio

Al Palermo serve la definitiva ‘svolta’ al “Renzo Barbera”. Tre delle prossime cinque gare si giocheranno nell’impianto di viale del Fante ma in questo inizio di stagione non è stato un vantaggio per i rosanero, che sono tra i peggiori in Serie B per il rendimento casalingo.

Come sottolineato anche da Alessandro Arena nel Giornale di Sicilia, al “Barbera” finora è arrivata soltanto una vittoria. Il Palermo è la squadra che ha giocato meno gare di tutte in casa (cinque), ma il rendimento è troppo negativo per una squadra che ha ambizioni d’alta classifica.

Solo due squadre in Serie B hanno raccolto gli stessi o meno punti del Palermo tra le mura amiche: il Frosinone (cinque come i rosa) e il Cittadella, soltanto tre. La squadra di Dionisi è dunque terzultima in questa speciale graduatoria, che vede al primo posto il Pisa, con cinque vittorie e due pareggi.





Il calendario, da questo punto di vista, impone che ci sia una ‘svolta’ al “Barbera” se si vuole pensare a una rimonta sulle prime. Il Palermo torna in campo dopo la sosta contro la Sampdoria, poi rigioca in casa e affronta lo Spezia; dopo la trasferta contro la Carrarese c’è la sfida sempre al “Barbera” contro il Catanzaro. Partite decisive per dare una marcia diversa al campionato.

