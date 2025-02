Catania, i tifosi perdono la pazienza: Pelligra fischiato e contestato

Il pareggio per 1 – 1 tra Catania e Casertana ha generato un malcontento generale tra i tifosi etnei. Secondo quanto riporta il quotidiano “La Sicilia”, al termine della gara si sarebbero scatenati insulti e contestazioni nei confronti del presidente Pelligra, presente allo stadio per assistere alla partita.

Dopo il pareggio deludente della squadra, in tribuna Vip si sono scatenate frasi di insofferenza e, peggio ancora, insulti feroci di un gruppetto di tifosi all’indirizzo del patron del Catania. I tifosi hanno fischiato e perso la pazienza perché hanno assistito a uno spettacolo in campo molto modesto.

I tifosi presenti allo stadio non le hanno mandate a dire nemmeno ai giocatori: “Non si capisce come c… giocate“, “Vogliamo gente che lotta“, “Senza dignità“, sono alcuni dei cori rivolti all’indirizzo della squadra.





Il Catania è momentaneamente all’ottavo posto in classifica, in zona playoff, e nella prossima gara in programma domenica, 23 febbraio, affronterà in trasferta i pugliesi dell’Altamura.

