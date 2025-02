Trapani, Torrente: “La squadra ha dato tutto, ma non ho la bacchetta magica”

L’allenatore del Trapani, Vincenzo Torrente, è intervenuto al termine della partita pareggiata in casa contro il Sorrento, con il risultato di 0 – 0, sottolineando così l’impegno mostrato dai suoi giocatori.

“Oggi i ragazzi hanno dato tutto, la partita non era facile contro questo Sorrento che si è chiuso bene e ripartiva – riporta sporticily -. Nel primo tempo loro hanno avuto una palla gol e noi abbiamo avuto un’occasione con Piovanello. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio noi, il Sorrento non ha fatto un tiro in porta.”.

“Non ho la bacchetta magica, bisogna lavorare e migliorarsi – ha aggiunto Torrente -. Sono consapevole che questa squadra deve crescere, ma abbiamo giocato 4 partite in 16 giorni. Non vedo tutta questa delusione, ci tenevamo a vincere ma ci sono anche gli avversari”.





La squadra siciliana, momentaneamente al nono posto in classifica, sarà impegnata nel derby contro il Messina programmato lunedì, 24 febbraio alle ore 20:30

