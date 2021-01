Simone Sales, primo acquisto del Catania in questa sessione di calciomercato, è stato intervistato per ‘La Sicilia’ e ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la corte degli etnei.

“A una piazza così importante non si può dire di no – afferma – . Scienza mi ha parlato della sua parentesi in Sicilia, ma io ero già convinto di accettare. Il Catania è una squadra che lotta, con un grande pubblico e una storia che non devo raccontare certo io. Sono rimasto affascinato dall’ambiente“.





Sales, che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Monopoli, conosce già il tecnico del Catania per averlo avuto a Potenza: “Ritrovare Raffaele è un motivo in più per cercare di fare bene. Ruoli? Terzino sinistro, terzino destro ma negli ultimi anni sono stato impiegato da centrale”.

La prossima partita degli uomini di Raffaele è in programma contro il Foggia, in uno scontro diretto per le zone alte della classifica: “Loro sono ben organizzati, ma il Catania è forte. Sarà un confronto tutto da vivere”.

