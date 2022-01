MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Servono almeno 600 mila euro per acquistare all’asta il titolo sportivo del Catania. Nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia spazio al futuro dei rossazzurri. A questi 600mila euro andranno aggiunti 3 milioni di debiti sportivi, i costi della stagione in corso e soprattutto le garanzie per poter andare avanti anche nei prossimi anni.

Un’operazione più abbordabile rispetto ai 54, 5 milioni stabiliti a settembre che hanno praticamente impedito a Tacopina, un’eventuale acquisizione. Adesso la testa dei catanesi è sul bando che darà l’opportunità a chi interessato di fare la propria offerta.

Un bando che sarà chiuso in massimo 20 giorni vista anche la proroga dell’esercizio autorizzato fino al 28 febbraio. Il mercato, intanto, è ancora fermo. Il tecnico Baldini e il direttore Pellegrino sono a lavoro su possibili conferme e addii.

LEGGI ANCHE

FOCOLAIO COVID NEL CATANIA