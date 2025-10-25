Catanzaro – Palermo, le formazioni ufficiali

Inzaghi conferma dieci undicesimi della formazione che ha pareggiato contro il Modena. L’unica novità è l’inserimento di Le Douaron sulla trequarti. Brunori va in panchina, come è sempre avvenuto nelle gare fuori casa.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 19.30)

CATANZARO (3-5-1-1): 22 Pigliacelli; 23 Brighenti, 4 Antonini, 17 Di Chiara; 84 Cassandro, 10 Petriccione, 20 Pontisso, 32 Rispoli, 27 Favasuli; 80 Cisse; 9 Iemmello (C).

A disposizione: 1 Marietta, 5 Bashi, 7 Pandolfi, 8 Pittarello, 14 Liberali, 18 Bettella, 19 Nuamah, 28 Oudin, 30 Alesi, 45 Buso, 77 D’Alessandro, 98 Buglio.







Allenatore: Aquilani.

PALERMO (3-4-2-1): 66 Joronen; 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni; 23 Diakité, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 3 Augello; 5 Palumbo, 21 Le Douaron; 20 Pohjanpalo.

A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 6 Gomes, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Luca Pairetto (Nichelino).

Primo assistente: Thomas Miniutti (Maniago).

Secondo assistente: Andrea Niedda (Ozieri).

Quarto ufficiale: Gabriele Totaro (Lecce).

VAR: Luigi Nasca (Bari).

AVAR: Francesco Cosso (Reggio Calabria).

