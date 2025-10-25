Athletic Palermo, al Velodromo arriva il Sambiase: torna Crivello, out Micoli

L’Athletic Palermo torna a giocare davanti al proprio pubblico. Nella 9a giornata del campionato di Serie D – Girone I, i nerorosa affronteranno il Sambiase domenica alle 15.00 al Velodromo “Paolo Borsellino”, in una sfida che si preannuncia equilibrata e ad alta intensità.

Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con 13 punti in classifica, a sole due lunghezze dal trio di testa formato da Igea Virtus, Nissa e Vibonese. Dopo la convincente vittoria sul campo del Gela, la formazione palermitana cerca conferme e continuità, con l’obiettivo di restare agganciata alle prime posizioni del girone.

Per la gara contro i calabresi, il tecnico Emanuele Ferraro – che dovrà scontare una giornata di squalifica – lascerà il posto in panchina al suo vice Domenico Marino. Nell’elenco dei 23 convocati tornano Crivello e Panaro, mentre saranno assenti per squalifica Bustos e Micoli.







I convocati

Bitzinis, Di Maria, Greliak (portieri); Crivello, Mazzotta, Mori, Panaro, Palumbo, Rampulla, Sanchez, Torres, Vesprini (difensori); Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Concialdi, Faccetti, Lores Varela, Maurino, Zalazar (centrocampisti); Bonfiglio, Martinez, Matera (attaccanti).

