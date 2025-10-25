Palermo Primavera, niente continuità: arriva la sconfitta col Perugia (2 – 1)

Il Palermo Primavera non riesce a dare continuità alla vittoria ottenuta la settimana scorsa contro il Cosenza. La squadra di Del Grosso perde 2 – 1 in casa del Perugia e ora la classifica fa paura.

A segno per gli avversari Dottori (3’, 51’), mentre per i rosanero in rete Di Mitri su calcio di rigore (8’). Il Palermo, dopo questa sconfitta, che è la quarta in sei partite di campionato, è penultimo in classifica con 4 punti. All’ultimo posto c’è il Crotone con 3 punti.

Nel prossimo turno i rosanero saranno impegnati nella difficile partita con l’Avellino, secondo in classifica a due punti dalla capolista Pisa.







