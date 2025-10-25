Kjaer torna a Palermo e visita la mostra fotografica: "Bei ricordi" ​​

Simon Kjær è tornato a Palermo, la città che lo ha lanciato nel grande calcio. L’ex difensore danese, protagonista in rosanero tra il 2008 e il 2010, è stato avvistato in centro insieme alla sua famiglia, documentando la visita con una foto pubblicata sui social.

Kjær ha approfittato del soggiorno per visitare la mostra fotografica allestita in Piazza Politeama in occasione dei 125 anni del Palermo. Nello scatto condiviso con i figli, il difensore ha aggiunto una semplice ma significativa didascalia: “Bei ricordi”, un messaggio che racchiude l’affetto e la nostalgia di chi a Palermo ha lasciato un segno indelebile.

Kjaer era stato acquistato dal Palermo a febbraio del 2008, dopo una trattativa condotta dal direttore sportivo Rino Foschi. Ha debuttato Serie A il 26 ottobre 2008 contro la Fiorentina, entrando a gara in corso. Una settimana dopo ha segnato il suo primo gol in Palermo – Chievo 3 – 0, distinguendosi anche per un rigore procurato e trasformato da Miccoli.







Nel campionato 2009/10 è diventato titolare fisso, complice la squalifica di Carrozzieri. In due stagioni col Palermo ha collezionato 65 presenze e 5 gol, affermandosi come uno dei giovani difensori più promettenti del calcio europeo.

LEGGI ANCHE

CATANZARO – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI