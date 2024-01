Ceccaroni: “Dobbiamo farci un esame di coscienza. I dettagli in B contano”

“La prestazione nel primo tempo c’è stata, abbiamo creato occasioni“. Sono le parole di Pietro Ceccaroni, intervenuto nel post partita della sfida persa col Cittadella.

“Dobbiamo stare attenti ai dettagli, in B fanno la differenza – spiega il difensore del Palermo -. Non è facile ritrovare l’equilibrio, non penso sia un problema della difesa ma collettivo. Dobbiamo farci tutti un esame di coscienza”.

Poi i tifosi. “Ci fa piacere essere seguiti e ci dispiace per loro, cercheremo di rifarci la settimana prossima. Deconcentrati per il mercato? No. Siamo con la testa su quello che stiamo facendo, noi pensiamo al campo. Siamo già stati in grado di uscire fuori dai problemi come gruppo”, conclude.

