Ceccaroni: “Sono inca**ato perché i risultati non arrivano, ma la direzione è giusta”

Pietro Ceccaroni, difensore del Palermo, è stato intervistato per “Casa Palermo”, in onda su Radio Time, e ha parlato del difficile momento della squadra, reduce dal pari contro il Frosinone.

“Ho vissuto diverse emozioni a Palermo, ci sono stati momenti difficili come l’infortunio dell’anno scorso – afferma – . Ora siamo in un periodo non facile, le prestazioni da Modena in avanti sono state positive, abbiamo raccolto molto meno rispetto a quello che meritavamo. Dobbiamo lavorare di più”.

“La Serie B non è facile. Siamo arrabbiati, i risultati non ci stanno premiando. Solo con il lavoro possiamo far girare le cose. Il campionato è intenso, serve continuità. Il talento c’è, ma la testa è un fattore importante”, continua Ceccaroni.





Sugli obiettivi stagionali, dice: “Siamo nella direzione giusta, lavoriamo bene. Le prestazioni mi fanno stare tranquillo. Sono inca**ato perché i risultati non stanno arrivando. Nelle ultime partite meritavamo di più. I tifosi sono delusi come noi, i risultati non sono quelli che ci aspettavamo; solo insieme possiamo uscire da questa situazione”.

Ceccaroni parla anche della recente posizione in campo che ha assunto, sulla fascia sinistra: “Avevo già giocato lì con Dionisi a Venezia e a Padova. Ho caratteristiche diverse da Lund, il ruolo mi piace e spero di trovar continuità”.

