Inzaghi: “A Pisa mi diverto, squadra e tifosi sempre più uniti”

Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa, è stato intervistato da Sky Sport, condividendo le sue impressioni sui primi mesi alla guida della squadra toscana, che sta dominando la Serie B.

“Dopo quasi 350 panchine in carriera cerco di divertirmi, a Pisa lo sto facendo. Ho un gruppo fantastico, una bella società e una tifoseria che si sta avvicinando sempre più alla squadra e fa sentire il suo sostegno. Era da qualche anno che volevo allenare questa compagine perché conoscevo diversi ragazzi”, ha ammesso Inzaghi.

”In Italia siamo bravi a dare etichette, ma se in Serie B alleni squadre buone poi puoi ottenere risultati – dice – . A me la serie non interessa, dopo il Milan sono andato a Venezia dove ho vinto la Serie C e quella rimane una delle esperienze più importanti della mia carriera”.





