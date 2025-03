Ceccaroni: “Vitale il secondo clean sheet di fila, ma dispiace non esserci alla prossima”

“Fondamentale non subire gol e portare a casa il secondo clean sheet consecutivo. Dare continuità in questo campionato non è mai facile“. Soddisfatto Pietro Ceccaroni dopo la vittoria contro il Brescia.

Il difensore del Palermo è intervenuto in conferenza e ha parlato della sua ammonizione che non gli permetterà di prendere parte alla prossima gara. “Dispiace non poter dare una mano nei miei compagni – ha detto -. Anche nell’episodio di Mantova mi è dispiaciuto lasciare i miei compagni in 10, preferisco questa squalifica con ammonizione”.

Infine, il rigore che ha deciso l’incontro. “Da difensore mi avrebbe fatto arrabbiare, ma penso sia netto, sono arrivato prima. L’emozione di indossare la fascia di capitano è stata incredibile, anche per una sola partita. Il primo tempo è stato di grande livello, nel secondo tempo non siamo riusciti ad avere la stessa intensità, ma altre volte abbiamo perso. Ci abbiamo creduto fino alla fine, l’episodio è girato dalla nostra parte”.