Maran: “Abbiamo perso per meriti del Palermo e un rigorino”

Si conferma un periodo molto complicato per il Brescia. Le Rondinelle hanno perso di misura sul campo del Palermo e Rolando Maran commenta con dispiacere la sconfitta.

“Siamo tutti coesi nell’affrontare un momento che vede dei numeri negativi – afferma – . Abbiamo incontrato una squadra che ha fatto veramente bene. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, dove eravamo in controllo, siamo andati sotto per quei rigori che oggi si danno ma che prima non si davano, un rigorino, non dico che non ci sia. Dispiace non aver fatto una buona prestazione nel primo tempo“.

“È un momento in cui si fa più fatica, bisogna ripartire dal secondo tempo giocato col Palermo, è curioso che abbiamo concesso un rigore da una ripartenza con un fallo del nostro attaccante. Questo è indice di come la squadra voleva il risultato, deve rimanere questo tipo di spirito. Sono più dispiaciuto che preoccupato“.





“La classifica? Non deve preoccupare ma deve darci rabbia. Abbiamo perso una partita su un episodio che ti lascia l’amaro in bocca. Se fosse finita a primo tempo avremmo strappato un punto magari non meritandolo. Abbiamo perso per meriti del Palermo, sono partiti veramente forte”.

