L’interesse di Joe Tacopina per il Catania è concreto. Come riportato dal Giornale di Sicilia, proprio ieri l’avvocato statunitense avrebbe avuto un confronto con l’amministratore unico Gianluca Astorina per l’acquisizione del club etneo.

Dopo le esperienze di Venezia e Bologna, Tacopina sembra, quindi, deciso a investire nuovamente nel calcio. Dovrà fornire però le garanzia di un piano industriale per “sanare i debiti e garantire il rilancio della società, “figlia” di Finaria, dichiarata fallita dai giudici appena pochi giorni fa”.







Giovedì 23, dovrebbe essere l’atto finale della vicenda con il bando per l’acquisizione della società. E non è da escludere che il dirigente americano sia della partita.

