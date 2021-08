MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Raffaello Follieri ha presentato un’offerta di 12 milioni di euro per l’acquisizione del Palermo. A riportarlo è Il Giornale di Sicilia, che aggiunge però che la banca d’affari Lazard, advisor del Palermo, non ha dato il via libera per l’inizio delle trattative di cessione.

L’imprenditore pugliese ha quindi provato a rifarsi sotto con il Palermo, dopo aver presentato delle offerte anche per la vecchia società.

Offerta subito stoppata sul nascere: a differenza di quella di Follieri però il quotidiano sottolinea come siano presenti altre due proposte per l’acquisizione delle quote di maggioranza del club, che “restano in piedi”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, MISSIONE COMPIUTA CON RIGORE. DIFESA DA PUNTELLARE