Chi è Jesse Joronen, il nuovo portiere del Palermo

Jesse Joronen, nato il 21 marzo 1993 a Rautjärvi, Finlandia, è un portiere di grande esperienza e solidità (alto 1,97 m). Ha firmato col Palermo un contratto annuale con opzione per il secondo anno. In nazionale, colleziona fin qui 20 presenze con la Finlandia. Il suo arrivo in rosanero segue l’infortunio di Gomis e la necessità di un’alternativa affidabile per la porta, affiancandosi a Bardi.

Joronen è un estremo difensore dotato di carisma, disciplina mentale e buone doti nei rigori: caratteristiche che lo rendono una pedina preziosa in un campionato competitivo come la Serie B.

Da Fulham alla Danimarca

Formatosi nelle giovanili del Fulham, Joronen ha iniziato una lunga gavetta fatta di tanti prestiti: Maidenhead United, Cambridge United, Lahti, Accrington Stanley e Stevenage, dove segnò anche un gol da portiere con un rinvio lunghissimo. Queste esperienze gli permisero di maturare, fino al trasferimento in Danimarca con l’AC Horsens (2017‑2018), dove si impose come titolare.





Nel 2018 arrivò al Copenhagen: con i danesi conquistò il campionato danese e visse una stagione importante, facendo anche la differenza nei playoff di Europa League, con una parata decisiva ai rigori che eliminò l’Atalanta.

L’esperienza italiana: da Brescia a Venezia

Il 2019 segnò il trasferimento in Italia: fu acquistato dal Brescia per 5 milioni di euro, diventando uno degli acquisti più costosi nella storia del club lombardo. In Serie A collezionò presenze importanti, esordendo in Coppa Italia e subito dopo in campionato. Nonostante la retrocessione del club, restò protagonista anche in Serie B nelle stagioni successive.

Dal 2022 al 2025 ha vestito la maglia del Venezia, dove ha alternato momenti da titolare in Serie A. L’ultima stagione non è stata facile: dopo un inizio da titolare, alcuni errori lo hanno portato in panchina dopo sette giornate, con solo otto presenze totali. Al termine del contratto, è rimasto svincolato fino all’approdo a Palermo.

Non solo calcio: il portiere poliedrico

Fuori dal campo, Joronen è una persona poliedrica. Appassionato di musica rock, ha fondato a 20 anni un’etichetta discografica chiamata “325 Media”. Coltiva anche interessi per i libri, i viaggi culturali e, in passato, aveva persino immaginato di guidare gruppi di turisti finlandesi alla scoperta dell’Italia, segno di una curiosità che arricchisce il personaggio oltre il professionista dello sport.

Una mente vincente: mantra e mentalità

Discipline e metodo sono i cardini del suo approccio: “Bisogna focalizzarsi sul proprio metodo e sugli allenamenti… Se lo fai, l’obiettivo arriverà da sé”. Frasi che delineano la sua mentalità rigorosa, fondamentali per affrontare la nuova sfida in Sicilia e guidare il Palermo verso il sogno della Serie A.

