Reggiana, il patron Amedei: “Bardi? Speriamo ci regali due papere”

Parla Romano Amadei. Il patron della Reggiana è intervenuto in un’intervista al Resto del Carlino alla vigilia della sfida inaugurale di campionato contro il Palermo, da lui indicato come la squadra favorita per la vittoria finale. Amadei si è soffermato anche su Francesco Bardi, ex portiere granata.

“Bardi? Speriamo che faccia una gatta… Scherzo, gli voglio bene: con noi ha disputato due grandi campionati. Ma adesso è un avversario. Quindi rettifico: ci regali due papere”, ha dichiarato.

Poi uno sguardo al Palermo: “La speranza, anzi l’augurio, è che non si perda. Loro giocano per vincere il campionato e sono i favoriti. O meglio, favoritissimi. Però chissà, magari è meglio affrontarli adesso piuttosto che più avanti. Ad agosto, si sa: si parla tanto… ma alla fine conta solo il campo”.





