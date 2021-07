MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Chievo non ci sta e annuncia ricorso al Tar. Dopo che anche il collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del club veneto, la società clivenese ha annunciato un nuovo ricorso contro l’esclusione dal campionato di Serie B (che oggi dovrebbe intanto essere ratificata dalla Figc premiando il Cosenza).

IL COMUNICATO

L’A.C. ChievoVerona prende atto della decisione del Collegio di Garanzia del CONI e annuncia l’intenzione di impugnare tale decisione presso il TAR del Lazio per difendere i propri diritti, ribadendo di aver sempre operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione al campionato di Serie B 2021/22.

‼️ Comunicato ufficiale ‼️ L’@ACChievoVerona, preso atto della decisione del Collegio di Garanzia del CONI, annuncia il ricorso al TAR del Lazio. Leggi il comunicato ➡️ https://t.co/eN2nwnPPBL pic.twitter.com/dHvxlZV7el — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) July 26, 2021

