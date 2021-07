MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Altra amichevole per la Lazio, altra avversaria di Serie C. Dopo la Triestina, la formazione allenata da Sarri ospita ad Auronzo di Cadore il Padova di Pavanel. Ma dove sarà possibile seguire la partita in diretta tv? Sarà disponibile il live streaming? Quando inizia la partita?

La partita è in programma martedì 27 luglio alle ore 18.00. La partita sarà trasmessa live in tv in chiaro su Sportitalia (canale 60 e 560 del digitale terrestre). Inoltre il match sarà disponibile anche in diretta streaming su Sportitalia (sito ufficiale, app mobile e Amazon firestick).

La partita sarà visibile, inoltre, sul canale ufficiale della Lazio su Sky: Lazio Style Channel, canale 233 (NOTA: Lazio Style Channel è un canale opzionale).

