MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Tutto “congelato”, almeno per ora. Il Palermo cerca una prima punta per rinforzare l’attacco ma al momento non ci sono sviluppi per Pietro Cianci, con cui i contatti sembrano arrivati a un vicolo cieco.

Come riportato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, la pista non è del tutto tramontata, ma è certamente archiviata per il momento: il Palermo ha sin qui parlato direttamente col giocatore ma le sue richieste (così come quelle del Teramo) hanno spinto il club rosa a valutare piste alternative – meno onerose – prima di riconsiderare l’ipotesi di trattare con Cianci.

In ogni caso, il Palermo deve nel frattempo gestire gli esuberi e liberare spazio in vista delle liste per il campionato: tra questi, in cerca di sistemazione c’è anche Saraniti, conteso da Gubbio e Taranto. Proprio i pugliesi potrebbero spuntarla nei prossimi giorni: per Saraniti sarebbe la terza esperienza in Puglia dopoVirtus Francavilla e Lecce.

LEGGI ANCHE

ISCRIZIONI: CHIEVO FUORI, IN C SI SALVA SOLO LA PAGANESE

FELLA: “PALERMO? HO FATTO UN’OTTIMA SCELTA”