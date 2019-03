Un lungo percorso di recupero attende Ivaylo Chochev. Il nazionale bulgaro si è operato con successo al ginocchio destro e il medico della Bulgaria ha fatto un primo bilancio dei possibili tempi di recupero del centrocampista, che in ogni caso saranno molto lunghi.

Il medico Bisser Bochev, come riportato dal Giornale di Sicilia, afferma: “Già durante la partita mi sono reso conto che ci trovavamo di fronte ad un incidente serio, con la rottura del tendine del quadricipite e della rotula. Da un infortunio di questo tipo in genere possiamo aspettarci un pieno recupero post-operatorio in un periodo di almeno sei mesi”. Poi inizierà la rieducazione e da lì in poi i tempi per il ritorno in campo potrebbero dilatarsi, dai 7 ai 9 mesi.

E sui possibili rischi post operatori ammette: “Non possiamo dirlo adesso quali percentuali possano esserci. Di eventuali rischi post-operatori credo sia il caso di parlane successivamente. Allo stato attuale delle cose, credo che Ivaylo sia ottimista sul suo recupero. Gli auguro di riprendersi nel migliore dei modi”.

