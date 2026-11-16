Il Palermo Futsal Club vince il derby contro il Palermo Calcio a 5, imponendosi per 5-4 nella gara di ritorno del secondo turno di Coppa Italia Serie C1. Un successo che non basta però a ribaltare il risultato dell’andata, quando i rosanero si erano imposti con un netto 6-1. Il Palermo Calcio a 5 conquista quindi la qualificazione al triangolare successivo, mentre il Futsal Club saluta la competizione.

La partita è combattuta e ricca di gol. Dopo il vantaggio iniziale del Palermo Calcio a 5 con Musso, Viola firma una doppietta che permette al Futsal Club di chiudere il primo tempo sul 2-2, grazie al pareggio di Daricca. Nella ripresa Viola completa la tripletta, mentre Orlando e Daricca tengono in corsa gli ospiti. La Fiura realizza le altre due reti dei padroni di casa, compresa quella decisiva per il definitivo 5-4.





Con questo risultato, il Palermo Calcio a 5 prosegue il proprio cammino in Coppa Italia e accede al triangolare insieme a Oratorio San Vincenzo e Polisportiva Dribbling di Marsala. Le prime due classificate del girone accederanno alla Final Four della competizione, con la formazione rosanero che potrà così continuare a difendere il titolo conquistato nella passata stagione.