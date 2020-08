Alessandro D’Amico, agente di Simone Corazza della Reggina, è stato intervistato per pianetaserieb.it e ha parlato della possibilità (al momento scarse) di vedere il bomber al Palermo.

“Non mi risulta che il Palermo si sia fatto vivo – afferma – . Percentuali che possa restare alla Reggina? Essendo un calciatore legato contrattualmente agli amaranto direi di sì. Non dipende solo da noi ma, soprattutto, da cosa vorrà fare la dirigenza. Ci siederemo presto a un tavolo con la società per cercare di trovare una soluzione che vada bene per tutti”.





“Qualora non fosse possibile proseguire la nostra avventura in Calabria ne prenderemo atto e valuteremo strade alternative – continua – . In questo momento non ho alcuna trattativa in corso per lui, a parte un vecchio interessamento del Modena per via dei rapporti con il direttore sportivo degli emiliani ma, ripeto, nessuna trattativa.

LEGGI ANCHE

L’INTERVISTA A DELIO ROSSI

LE PAROLE DI ACCARDI