L’aggressione al rider di Zangaloro allo Zen non era la stata la prima in questi giorni a Palermo. Mentre il noto ristoratore valuta di fare marcia indietro in merito alla sospensione delle consegne nel quartiere emergono altri due casi di aggressioni a rider avvenute la scorsa settimana.

Come riportato da Leopoldo Gargano sul Giornale di Sicilia, erano già stati aggrediti altri due fattorini: nel primo caso il fattorino di un’azienda specializzata in consegne era stato aggredito nei pressi di via San Lorenzo, ma la rapina è stata scongiurata dall’arrivo nei paraggi di una guardia giurata. Mentre due uomini in via Leonardo da Vinci hanno preso di mira un furgone che portava la spesa in un condominio.







Episodi che accedono sempre di più i riflettori sul tema del disagio sociale, ma anche dei nuovi obbiettivi della microcriminalità. E nel mirino finiscono i rider, i più esposti in questa fase di emergenza.

LEGGI ANCHE

SICILIA: TROINA DIVENTA ZONA ROSSA

CONTE: “USCITA DAL BLOCCO? GRADUALE MA E’ PREMATURO”