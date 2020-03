Il silenzio spettrale della città per l’emergenza Coronavirus. Domenica 22 marzo, in Sicilia chiudono anche i supermercati e di fatto Palermo si ferma: in strada non c’è nessuno, strade vuote. E a dominare nella metropoli è un clima surreale.

Le testimonianze dei video postati sui social raccontano di una città in cui ormai vince un silenzio assordante: in lontananza un cane abbaia; si riesce a sentire distintamente il cinguettio degli uccelli. Tutti i rumori della metropoli (auto, mezzi pubblici, la gente per strada…) sono svaniti. In attesa di una svolta…

