L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, durante la sua relazione all’ARS, ha annunciato che nella notte è arrivato in Sicilia un importante carico della Protezione Civile nazionale di mascherine Ffp2.

Il rifornimento rientra nel pacchetto di misure adottate dal governo Musumeci per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Le mascherine Ffp2 sono dotate di una capacità di filtraggio accertata dai test e per questo sono state promosse e consigliate dall’OMS.

Come affermato da Razza, sono in arrivo in Sicilia anche altri dispositivi di sicurezza.

