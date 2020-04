Sul fronte degli attuali positivi si registra una lieve diminuzione: il totale del 27 aprile è di 105.813 pazienti (-290 rispetto a ieri); scendono anche i ricoverati in Terapia Intensiva, che ora sono 1.956 (-53). Lo ha comunicato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa del lunedì, in cui ha annunciato i numeri del bollettino nazionale odierno.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 333 morti, 1.696 dimessi/guariti, 1.739 nuovi casi di contagio. 20.353 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 1.019 pazienti rispetto a ieri. 83.504 persone, pari al 79% degli attualmente positivi, sono invece in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I tamponi sin qui effettuati sono stati 1.789.662 (+32.003 rispetto a ieri).

I DATI DI OGGI

• Attualmente positivi: 105.813 (-290)

• Deceduti: 26.977 (+333, +1,2%)

• Dimessi/Guariti: 66.624 (+1.696, +2,6%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.956 (-53, -2,6%)

• Tamponi: 1.789.662 (+32.003)



Totale casi: 199.414 (+1.739, +0,9%)

Regioni con crescita maggiore dei casi totali rispetto a ieri:

P.A. Trento +2,6%

Liguria +2,1%

Friuli V.G. +2,1%

Lazio +1,3%.

Per quanto riguarda le regioni, si registrano 35.441 positivi in Lombardia (275 in più rispetto a ieri), 12.225 in Emilia-Romagna (-116), 15.508 in Piemonte (-11), 8.860 in Veneto (-278), 5.983 in Toscana (-86), 3.580 in Liguria (+100), 3.310 nelle Marche (+2), 4.562 nel Lazio (-11), 2.877 in Campania (-47), 1.707 nella Provincia autonoma di Trento (+25), 2.912 in Puglia (-25), 1.258 in Friuli Venezia Giulia (+10), 2.123 in Sicilia (+16), 2.030 in Abruzzo (-38), 940 nella provincia autonoma di Bolzano (-54), 287 in Umbria (-9), 776 in Sardegna (-7), 782 in Calabria (-15), 235 in Valle d’Aosta (-19), 217 in Basilicata (-2), 200 in Molise (+0).

Quanto ai deceduti, se ne registrano 13.449 in Lombardia (+124), 3.431 in Emilia-Romagna (+45), 2.878 in Piemonte (+55), 1.344 in Veneto (+29), 795 in Toscana (+17), 1.128 in Liguria (+14), 884 nelle Marche (+5), 397 nel Lazio (+8), 352 in Campania (+7), 407 nella provincia autonoma di Trento (+2), 405 in Puglia (+6), 271 in Friuli Venezia Giulia (+7), 231 in Sicilia (+3), 299 in Abruzzo (+4), 270 nella provincia autonoma di Bolzano (+1), 65 in Umbria (+1), 109 in Sardegna (+0), 83 in Calabria (+3), 133 in Valle d’Aosta (+2), 25 in Basilicata (+0), 21 in Molise (+0)

