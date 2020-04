Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci si è detto scettico sulle misure che entreranno in vigore dal 4 maggio, previste dal nuovo decreto diramato dal premier Conte. Intervistato da ‘La Sicilia’, Musumeci ammette di non essere d’accordo con molti provvedimenti.

“Perché posso partecipare a un funerali con un limite di partecipanti (15) e non posso andare a pregare sulla tomba di mio figlio? – si chiede il presidente -. E’ sbagliato rinviare a giugno la riapertura delle piccole botteghe, come quelle di parrucchieri e barbieri; sarebbe bastato autorizzarli con l’obbligo di ricevere un massimo di clienti al giorno, tutti per appuntamento”.







Dubbi anche sulle nuove modalità per l’asporto: “Davanti a bar e ristoranti si creeranno lunghe code, difficili da disciplinare. Noi governatori ci aspettavamo un quadro di misure generali all’interno del quale ognuno potesse adottare delle iniziative specifiche in base alle diversità di ogni singola Regione”.