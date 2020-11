Di seguito il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi martedì 10 novembre, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Attuali positivi: 22.832 (+893)

Deceduti: 735 (+32)

Dimessi / guariti: 9.928 (+276)



Ricoverati totali: 1.543 (+53)

Ricoverati in terapia intensiva: 195 (+8)



Totale casi: 33.495 (+1.201)

Tamponi: 770.408 (+8.856)



