MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Di seguito i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi giovedì 12 agosto, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

ECCO I DATI DI OGGI:

Attuali positivi: 16.234 (+650)

Deceduti: 6.121 (+12)*

Dimessi/guariti: 230.056 (+472)

–

Ricoverati totali: 532 (+14)

Ricoverati in terapia intensiva: 59 (+0)

–

Totale casi: 252.411 (+1.134)

Tamponi: (+16.602)

DATI NAZIONALI

• Attualmente positivi: 121.285

• Deceduti: 128.334 (+30)

• Dimessi/Guariti: 4.170.810 (+4.715)

• Ricoverati: 3.327 (+42)

• di cui in Terapia Intensiva: 352 (+15)

• Tamponi: 79.966.541 (+216.969)

Totale casi: 4.420.429 (+7.270, +0,16%)

LEGGI ANCHE

I DATI DI IERI