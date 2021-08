MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Di seguito i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi, martedì 24 agosto, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

ECCO I DATI:

Attuali positivi: 24.947 (+801)

Deceduti: 6.250 (+11)*

Dimessi/guariti: 235.967 (+679)

–

Ricoverati totali: 842 (+25)

Ricoverati in terapia intensiva: 102 (+14)

–

Totale casi: 267.164 (+1.491)

Tamponi: 5.638.134 (+19.927)

*NOTA: La Regione Sicilia comunica che i deceduti dichiarati in data odierna si riferiscono alle seguenti date: n.1 del 23 agosto; n.7 22 agosto; n.1 21 agosto; n.1 18 agosto; n.1 16 agosto

I DATI NAZIONALI

Attualmente positivi: 135.325

• Deceduti: 128.855 (+60)

• Dimessi/Guariti: 4.230.677 (+6.248)

• Ricoverati: 4.540 (+127)

• di cui in Terapia Intensiva: 504 (+19)

• Tamponi: 82.370.951 (+266.246)

Totale casi: 4.494.857 (+6.076, +0,14%)

