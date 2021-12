MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Di seguito i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

ECCO I DATI

Attuali positivi: 35.228 (+3.085)

Deceduti: 7.481 (+6)*

Dimessi/guariti: 320.335 (+638)

Ricoverati totali: 792 (+19)

Ricoverati in terapia intensiva: 89 (+1)

Totale casi: 363.044 (+3.729)

Tamponi: 8.288.453 (+55.631)

Nota: i decessi riportati oggi sono da attribuirsi: 2 al 28 dicembre; 4 al 27 dicembre.

I DATI NAZIONALI

• Attualmente positivi: 674.865 • Deceduti: 137.091 (+148*) • Dimessi/Guariti: 5.042.472 (+21.871) • Ricoverati: 11.763 (+529) • di cui in TI: 1.185 (+40) • Tamponi: 137.763.229 (+1.029.429) Totale casi: 5.854.428 (+98.030, +1,7%)

Nota: la Regione Lazio ha rettificato di 12 unità il dato dei morti (il 28 dicembre ne aveva comunicati 31 anziché 19)

