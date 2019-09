“In tutte e tre le gare di campionato disputate, un gol è stato segnato da un ragazzo nato negli anni 2000: Lucera a Marsala, Kraja col San Tommaso, Doda domenica a Locri”. Paolo Vannini, sulle pagine del Corriere dello Sport, si concentra su questa statistica per inquadrare il momento del Palermo, trascinato dagli under.

“Aggiungete che in Calabria anche il raddoppio è arrivato da un under, il classe ’99 Ambro, e che la sorpresa maggiore sul piano tecnico nei 270′ giocati è senz’altro Mattia Felici, il più piccolo, classe 2001, non a caso sempre in campo e mai sostituito”, si legge.

Nell’organico di Sagramola e Castagnini sono addirittura 15 gli under e anche la scelta di affidare la panchina a Pergolizzi, tecnico molto preparato a lavorare con i giovani, sembra azzeccata.

“Il serbatoio da cui attingere non può essere interno – scrive Vannini – dato che il Palermo è appena rinato, ma è quello dei migliori settori giovanili d’Italia, ben disponibili a dare (quasi sempre in prestito) i propri elementi più promettenti ad una piazza che ne permette la crescita, al di là della categoria”.

