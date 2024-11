CorSport – Sprofondo City, quarto ko di fila. Mai successo prima con Guardiola

Le cose per il City Group non vanno benissimo neanche in Inghilterra, dove c’è il club di punta, il Manchester City: gli uomini di Guardiola sono reduci da ben 4 sconfitte consecutive tra campionato, Champions League e EFL Cup.

“Mai con Pep Guardiola in panchina i Citizens avevano perso quattro partite di fila“, si legge ne Il Corriere dello Sport.

Il City ha perso in ordine contro il Tottenham in EFL Cup, poi contro il Bournemouth in Premier League, in seguito contro lo Sporting Lisbona in Champions League e infine di nuovo contro il Brighton in Premier League. Un filetto negativo che non ha comunque compromesso la stagione di Guardiola, a soli 5 punti dal primo posto occupato dal Liverpool in campionato.