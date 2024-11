Repubblica – Al Palermo serve recuperare il miglior Brunori

Il Palermo con il problema del centravanti: i rosanero in crisi di risultati si ritrovano in rosa ben 3 attaccanti che hanno segnato altrettanti gol totali in campionato.

Il quotidiano Repubblica parla del rendimento di Henry e Le Douaron, rispettivamente 2 e 0 gol in stagione: i francesi seppur con caratteristiche diverse sono più che abili a fare sponde per i compagni, ma si fa fatica a ricordare nette occasioni da rete create.

In virtù di tale problema, il Palermo deve risolvere il problema Brunori: secondo miglior marcatore della storia del Palermo, l’italobrasiliano ha già dimostrato di saper fare gol in Serie B (34 reti in 2 stagioni).