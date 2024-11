Di Mariano: “Siamo il Palermo, i campionati si possono ribaltare. Seguiamo Dionisi”

Francesco Di Mariano non si nasconde: in un’intervista pubblicata dal Palermo nel proprio canale YouTube, il picciotto parla del momento negativo della squadra, auspicando un ribaltamento della situazione dopo la sosta.

“A Frosinone è stata una partita difficile, siamo stati bravi a sbloccarla subito – inizia l’esterno -. Poi nel nostro momento migliore abbiamo un concesso un fallo che potevamo evitare e da una palla inattiva loro hanno segnato, ci hanno punito in un momento in cui eravamo disattenti“.

“Come si reagisce? Con il lavoro, siamo sulla strada giusta – continua -. Le prestazioni sono cresciute rispetto all’inizio ma i risultati non stanno arrivando, siamo i primi a essere dispiaciuti. Capisco i tifosi che pretendono di più, ma anche noi per primi pretendiamo di più. Siamo il Palermo, siamo ambiziosissimi. Faremo di tutto per cercare una striscia positiva”.





Media di un gol a partita per il Palermo: “Da attaccante sono arrabbiatissimo per i pochi gol, creare così tanto e non segnare diventa difficile in Serie B, poi le altre squadre con un tiro in porta puniscono. Poi le partite non le vinciamo e stiamo a raccontarci che abbiamo giocato bene, così non va bene. L’atteggiamento è quello giusto, dobbiamo essere fiduciosi”.

Sul tecnico: “La squadra segue le indicazioni di Dionisi, la squadra si affida a lui, condividiamo a pieno quello che lui ci chiede. Cerchiamo di trovare un qualcosa di positivo in questa situazione, la squadra non è morta, è viva. Il campionato è lungo e siamo ancora a novembre, ci sono squadre che hanno ribaltato i campionati, noi siamo il Palermo, perché non potremmo farlo noi?”.

“Il campionato è difficilissimo ma nessuno è qui per fare da comparsa – continua Di Mariano -, vogliamo provare a portare questa squadra dove meriterebbe di essere. La sosta arriva in un momento in cui possiamo migliorare, vogliamo portare punti in casa contro la Sampdoria”.

“Per me giocare qui è un motivo di orgoglio grandissimo. Cerco di rappresentare ogni ragazzino che sogna un giorno di indossare questa maglia. Lo faccio con la voglia e lo spirito di sacrificio e lo faccio più con l’atteggiamento che con le parole. Sogno di poter vincere il campionato qui a Palermo e portarlo in Serie A”, si conclude con questo auspicio l’intervista rilasciata dal Palermo a Francesco Di Mariano.